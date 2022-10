CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (coach Inter): “Complimenti all’A.s. Roma. Noi dobbiamo migliorare nella gestione della gara”

Ieri pomeriggio successo al “Centro Sportivo Suning” dell’A.s. Roma contro l’Inter. Le giallorosse vincono per 1-2, con i gol di Serturini e Haavi, mentre per le nerazzurre l’autorete di Minami. A fine partita le parole di coach Rita Guarino. “Quando giochi contro una squadra come la Roma, devi avere delle carte da giocare nei novanta minuti, si fanno delle scelte per alzare il livello e tenerlo sempre alto per tutto il match. I due gol subiti non ci hanno permesso di farlo, complimenti comunque alla Roma. La difficoltà a fare gol? Quando giochi contro la migliore difesa e non sei nel pieno delle tue potenzialità d’attacco, puoi fare poco. Potevamo avere una migliore gestione nel campo, dobbiamo migliorare, abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro, ricordiamoci che la Roma è la miglior difesa del campionato”.

Factory della Comunicazione

La Redazione