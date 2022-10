Sabato 5 Novembre alle ore 18,00 al “Gewiss Stadium” si giocherà uno dei due big-match della tredicesima giornata, ovvero Atalanta-Napoli. Per il tecnico degli orobici Giampiero Gasperini però rischia di non avere in difesa il classe 2003 Scalvini, uscito per infortunio durante la sfida di Empoli. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

