Al Maradona anche un prete georgiano mentre in Georgia uno sposo indossa…

Sono ormai una bellissima certezza i tifosi georgiani che a ogni partita si fanno notare sulle gradinate dello Stadio Maradona. In tribuna o in Curva, la delegazione che arriva a Napoli per seguire Khvicha Kvaratskhelia fa la differenza tra le gradinate dello stadio di Fuorigrotta e ieri dopo il match contro il Sassuolo lo stesso asso azzurro ha ringraziato personalmente i tifosi regalando la sua maglia usata in partita.Ma non si fa festa solo a Napoli, dove i tifosi stanno adottando e coccolandosi un talento puro come quello del georgiano. Dal web spuntano anche le immagini di Tsalenjikha, la città dove Kvaratskhelia è di fatto nato e cresciuto e dove la sua famiglia è di casa: a ogni partita del Napoli, decine di tifosi di Kvara si ritrovano a tifare Napoli anche a distanza, con scene di festa a ogni vittoria. Fonte: Il Mattino

https://twitter.com/ka_dge/status/1586436459049144320?s=20&t=s99X54YliAosU7i4dSWUcg