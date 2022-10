Tifosi georgiani al Maradona: Kvara li omaggia a fine gara

Il connubio Napoli/Georgia si cementifica sempre di più. La firma, il mastice è quello Khvicha Kvaratskhelia. Anche oggi tantissimi tifosi georgiani erano allo stadio Maradona per assistere alla gara degli azzurri e soprattutto alle gesta del loro connazionale. Il numero 77 del Napoli, come spesso gli accade, non si è risparmiato ed è stato autentico protagonista del match con due assist ed una splendida rete personale. Probabilmente, qualche tifoso georgiano, così, come qualche napoletano, quando lo si è visto uscire dal campo, un minimo di timore lo ha avuto, poi l’allarme è rientrato. A fine gara, Kvara è andato sotto al settore occupato dai propri connazionali lanciando al più fortunato di loro la sua maglia di gioco.

