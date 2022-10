Spalletti, una vittoria su due in Europa: è dietro due ex azzurri

Luciano Spalletti ha vinto il 48% delle sue partite nelle coppe europee. Questo il dato che viene fuori dall’ultimo turno di coppa e pubblicato in queste ore da Transfermarkt, la piattaforma di analisi calcistica che accende i riflettori sull’allenatore del Napoli. Che nella classifica degli allenatori italiani insegue solo mostri sacri della panchina: gli ex Napoli Ancelotti (56%), e Lippi (51%), anche Capello (52%). Ma al primo posto della speciale classifica c’è un altro ex azzurro come Maurizio Sarri (58%)