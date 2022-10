SERIE B FEMMINILE – R. Pinna (att. Napoli): “Entusiasmo e determinazione per la sfida di Sassari”

Venti convocate da parte di mister Dimitri Lipoff per Torres-Napoli Femminile che andrà in scena domani alle ore 14. Assenti Dulcic e Toomey, hanno viaggiato alla volta di Sassari anche Strisciuglio e Franco che non sono al top della condizione. Ex di turno, oltre a Paola Di Marino e Adriana Gomes, è lo “squalo” Romina Pinna, nata a Oschiri e cresciuta appunto nella Torres: “Per me sarà una sfida speciale visto che resto legata alla mia terra, ma dopo due stagioni in maglia azzurra mi sento moto napoletana – spiega Pinna -. Abbiamo grande entusiasmo e anche voglia di rivincita dopo il pari nell’ultima trasferta a Ravenna, affronteremo una avversaria difficile e dovremo farlo con la giusta determinazione per far prevalere le nostre qualità”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile