Serie A – Inter/Sampdoria 3-0, tris nerazzurro a San Siro

Inter/Sampdoria chiude il sabato calcistico di Serie A. La squadra nerazzurra ha la meglio sui blucerchiati in maniera netta, battendoli per 3-0. Nel primo tempo, apre le marcature De Vrij con un colpo di testa. A cementare il risultato e chiudere, in pratica, la pratica arriva, in chiusura di primo tempo, il 2-0 siglato da Barella. Nella ripresa è un monologo dell’Inter che crea tante occasioni e cala il tris con un gran gol di Correa. Con questi 3 punti gli uomini di Inzaghi raggiungono (momentaneamente) Lazio ed Atalanta in classifica. Avversario decisamente troppo in forma per la Sampdoria.

Inter-Sampdoria 3-0 21′ de Vrij 44′ Barella 73′ Correa

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (67′ Acerbi); Dumfries, Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (67′ Lukaku), Dzeko (67′ Correa). Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Ferrari; Yepes (46′ Vieira), Villar (52′ Verre); Leris, Gabbiadini (78′ Montevago), Djuricic (78′ Rincon); Caputo (66′ Pussetto). All.Stankovic