SERIE A FEMMINILE – Il Pomigliano compie l’impresa contro il Milan. Successo esterno dell’A.s. Roma

Questo pomeriggio si sono giocate due gare di serie A femminile e c’era grande attesa per la sfida al vertice tra l’Inter e l’A.s. Roma. Le giallorosse vincono per 1-2, con le reti di Serturini e Haavi, mentre per le nerazzurre autorete di Minami. La seconda sfida arriva la sorpresa della giornata. Il Pomigliano batte in rimonta l’A.c. Milan per 2-1. Rossonere avanti con autorete di Passeri, le campane ribaltano con le reti di Amorim Dias e Deborah Novellino.

