Sempre più nel segno di un Kvara, secondo i dati, devastante!

Sempre più nel segno di Kvara. Secondo i dati Opta, il georgiano ha una percentuale di partecipazione alle azioni da gol impressionante, solo oggi un gol e due assist. Giocatore sempre più importante per il Napoli di Spalletti. Meglio, nelle loro prime 12 gare, solo CR7 e Milito. Si legge: Tra i giocatori che hanno esordito in #SerieA dal 2004/05, da quando il torneo è tornato a 20 squadre, solo Diego Milito (15) e Cristiano Ronaldo (13) hanno preso parte a più reti di #Kvaratskhelia (11: 6 gol e 5 assist) nelle loro prime 12 gare. Devastante.

11 – Only Diego Milito (15) and Cristiano Ronaldo (13) have been involved in more goals than #Kvaratskhelia (11: 6 goals + 5 assists) in their first 12 matches in #SerieA, among the players who made their debut since 2004/05, since the top-flight returned to 20 teams. Phenomenal. pic.twitter.com/R9Thq8L6W5

