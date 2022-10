Ritornano Osi e Kvara, Anguissa verso il rientro dal 1 minuto

Appuntamento al Maradona nel primo pomeriggio per Napoli/Sassuolo. In attacco tornano dal primo minuto Osimhen e Kvaratskhelia che avevano riposato nel match di Champions League contro i Rangers. Il tridente a destra verrà completato da Lozano che si alterna con Politano: oggi al Maradona che presenterà ancora una volta un grande colpo d’occhio (circa 48mila spettatori) tocca al messicano. Raspadori, il grande ex, partirà dalla panchina. Confermato Lobotka, il playmaker sempre più incisivo per gli equilibri del Napoli, torna dal primo minuto Zielinski da mezzala sinistra. Verso il rientro dal primo minuto di Anguissa dopo l’infortunio muscolare nel match di Champions League al Maradona contro l’Ajax. Il centrocampista camerunese, dopo il ritorno in panchina con l’Ajax, dovrebbe essere schierato tra i titolari: sta bene e già da diversi giorni lavora in gruppo (ieri la rifinitura a Castel Volturno, ancora indisponibile Sirigu oltre a Rrahmani. A centrocampo diversi duelli chiave con il Sassuolo che può contare nel reparto sulla qualità di Frattesi e sulle doti di palleggio di Maxime Lopez. Due squadre dalla mentalità offensiva, spettacolo assicurato.