RISULTATI SERIE B – Colpo a Cosenza del Frosinone. Solo pari per Genoa e Benevento

Tra ieri e oggi si sono giocate le gare di serie B, dove non sono mancate le sorprese. A cominciare dal pari interno del Genoa contro il Brescia. Non si sblocca ancora il Benevento che pareggia contro il Pisa per 0-0. Altro pareggio tra Cagliari e Reggina. Importanti successi esterni per Frosinone e Palermo rispettivamente a Cosenza e Modena. Vittoria casalinga per il Parma per 1-0 contro il Como.

Risultati serie B

BARI-TERNANA 0-0 giocata ieri

COSENZA-FROSINONE 1-2 20′ Merola (C), 28′ Moro (F), 70′ Mulattieri (F)

CAGLIARI-REGGINA 1-1 3′ Lapadula (C), 24′ Gagliolo (R)

PARMA-COMO 1-0 39′ Del Prato

SPAL-SUDTIROL 1-1 4′ Meccariello (SP), 54′ Zaro (SU)

MODENA-PALERMO 0-2 9′ rig. Brunori, 45’+2′ Valente

BENEVENTO-PISA 0-0

VENEZIA-ASCOLI 0-2 67′ Dionisi, 86′ Collocolo

GENOA-BRESCIA 1-1 32′ Jagiello, 94′ Cistana

PERUGIA – CITTADELLA domani, ore 16.15

