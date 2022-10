Oscar Damiani: “Napoli? Non sempre le squadre italiane riescono ad essere così performanti in Champions”

L’ex Napoli e agente sportivo Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“Complimenti a Giuntoli e ai dirigenti per l’acquisto di giocatori a prezzo contenuto e che hanno già aumentato il loro valore. Non bisogna dimenticare, poi, la bravura di Spalletti che mette bene in campo la squadra e fa rendere i calciatori al massimo. I calciatori hanno una certa libertà ma con un canovaccio ben chiaro perché preparato prima della partita. Kim e Kvara non li conoscevo e sono stati una lieta sorpresa. Fisicamente sono forti ma si sono anche inseriti bene. Finora il Napoli di Spalletti è la squadra che si è espressa meglio sia sul piano del gioco che su quello dei risultati. Certo il campionato è ancora lungo, bisogna essere umili e lavorare però certamente il Napoli è una delle candidate allo scudetto e anche in Champions si sta comportando alla grande: non sempre le squadre italiane riescono ad essere così performanti. Secondo me il Milan può dare fastidio agli azzurri. C’è una società molto importante, c’è un gioco ed unità di intenti tra Pioli e i suoi giocatori. L’inter ha un organico di livello. Per il resto, non credo ci siano altri ad inserirsi nella lotta per il primato”