“Nel nome di Diego e nel segno di Victor”. Napoli-Sassuolo 4-0, il commento della SSCN

Il Napoli consegue la tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, battendo il Sassuolo per 4-0 al Maradona, tripletta di Victor Osimhen e gol di Kvaratskhelia. Questo il commento della SSCN.

Nel nome di Diego e nel segno di Victor. Nel sabato del Villaggio che attende e celebra la nascita del D10S nello Stadio intitolato alla sua memoria, il Napoli regala quello che Maradona avrebbe più apprezzato: gol e spettacolo. Osimhen è l’eroe mascherato, il Manga più amato da grandi e piccini, il manifesto della felicità di un intero popolo. La V di Vittoria è un riflesso nel cielo che per 3 volte infiamma il cuore azzurro. Osi segna in tutte le maniere, di rapina, di astuzia e anche di delicatezza come nel terzo sigillo creato con un colpo sotto che sembra una carezza. In mezzo c’è il talento del predestinato, il genio di Kvara che prima offre un assist con il fiocco regalo a Osimhen e poi si mette in proprio con una penetrazione da assoluto campione. E’ il tredicesimo successo consecutivo tra Champions e campionato, il terzo in una sola settimana con a corredo ben 8 gol, uno più bello dell’altro. Al Maradona c’è la Sindrome di Sthendal. Nel segno di Victor e nel nome di Diego.