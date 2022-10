Juan Jesus: “La verità è che per noi conta solo la squadra”

Napoli brillante in attacco ma anche molto solido in difesa, altro reparto dove Spalletti sta alternando al meglio tutte le sue pedine. Oggi potrebbe esserci ancora l’alternanza del terzino sinistro tra Mario Rui e Olivera, al centro al fianco di Kim dovrebbe tornare Juan Jesus. «Kim è un giocatore potentissimo, forte di testa e tecnicamente. Sta stupendo tutti: è stato molto bravo il direttore Giuntoli ad andare a pescarlo», ha spiegato il brasiliano a Radio Kiss sottolineando ancora una volta la grande forza del gruppo. «Siamo una famiglia. Qua conta veramente la squadra, fare risultato Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno», ha spiegato parlando del cammino europeo. «In Champions League sta andando tutto molto bene, quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c’era il Liverpool, che c’era l’Ajax. Ma c’è il Napoli e abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions League», ha spiegato e poi ha sottolineato l’importanza della vittoria a Roma: «Vincere gli scontri diretti come contro la Roma in un campionato così vale mezzo punto in più perché fanno la differenza». E ora il Sassuolo: «Siamo sempre pronti, faremo del nostro meglio». A destra nella linea a quattro difensiva toccherà ancora Di Lorenzo, l’unico calciatore di movimento finora schierato sempre da Spalletti dal primo minuto.

Il Mattino