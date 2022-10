Incocciati: “Questo Napoli sta facendo dimenticare quella bellezza”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Il Napoli di Spalletti sta facendo dimenticare la bellezza del Napoli di Sarri. Non credo sia esagerato affermarlo, i fatti sono chiari ed evidenti. Il Napoli oggi è tra le primissime squadre in Europa per mole di gioco, per struttura di squadra, per disciplina tattica, per la bellezza di ciò che i giocatori riescono a fare in mezzo al campo. Il Napoli di Spalletti sta facendo tutto quello che viene richiesto da questo meraviglioso sport. E poi è formato da ragazzi umili che lavorano tutti con lo stesso fine, aiutandosi con grande entusiasmo. Ciò testimonia che lo spogliatoio è sano, così come la struttura societaria».