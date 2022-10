In occasione della festa per il “Pibe de Oro”, lo stadio oggi si vestirà a festa

Oggi pomeriggio si giocherà alle ore 15,00 la sfida tra il Napoli e il Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata di campionato. Prima però, intorno alle ore 13,30, sfilerà la statua di Diego Armando Maradona con la partecipazione dei suoi ex compagni e presenti diversi amici. Arriveranno Zola e Bagni, Filardi e De Napoli, Puzone e Carannante, Caffarelli e ovviamente Salvatore Carmando. Canterà una canzone il rapper Clementino e infine non mancheranno il sindaco Gaetano Manfredi e il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il tutto, come riporta il CdS, con la presenza allo stadio di 50 mila spettatori, un altro clima rispetto al passato. L’ultimo match contro i modenesi, gli azzurri vinsero 6-1, ma prima della gara c’era un clima di contestazione pesante, visto che si era reduci dalla sconfitta per 3-2 contro l’Empoli. Adesso però il Napoli è primo in classifica in Italia e in Champions League, vince e convince, perciò nel giorno della festa per Diego, è giusto vestirsi al meglio.

