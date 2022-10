(Formazioni) Napoli-Sassuolo, Spalletti cambia il tridente offensivo. Out per i neroverdi Berardi

Questo pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà il Sassuolo, per la dodicesima giornata di campionato. Gli azzurri cercheranno la tredicesima vittoria di fila tra l’Italia e la Champions League. Mister Spalletti cambierà il tridente d’attacco, rispetto ai Glasgow Rangers, Lozano-Osimhen e Kvaratskelia. A centrocampo probabilmente ritornerà probabilmente Anguissa, infine in difesa spazio a Juan Jesus che giocherà al fianco di Kim. Per gli ospiti invece out Berardi, assieme a Muldur e Defrel. Ballottaggio in attacco tra Ceide e D’Andrea, il classe 2004 nato a Ponticelli. Infine rientrerà dalla squalifica il difensore Ferrari.