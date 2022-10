Floro Flores: “Diciamo che è il Sassuolo a doversi preoccupare!”

L’ex attaccante di Napoli e Sassuolo Antonio Floro Flores è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

“Con il Sassuolo sarà una gara difficile, perchè i neroverdi giocano in modo spensierato, Dionisi sta portando avanti in modo splendido il lavoro di De Zerbi, lo conosco bene. Sarà una gara fastidiosa, con i duelli a tutto campo. Ho visto il Sassuolo contro il Verona, gode di ottima salute, gioca a calcio e non si è scomposto dopo lo 0-1 col Verona. In ogni caso in questo momento è ovviamente il Sassuolo a doversi preoccupare di più. Se perde 1-0 a Napoli, contro una squadra così in forma, è già una conquista: ad oggi non vedo punto deboli tra gli azzurri. Complimenti alla società per il gruppo che hanno costruito, elogi assoluti pure a Spalletti per il gioco e per la gestione. In attacco chiunque gioca fa gol. Penso che stavolta tocchi a Osimhen, ma anche con Simeone le cose vanno bene. Per me l’unico veramente insostituibile è Lobotka, è impressionante per come detta i tempi, risolve i problemi della mediana, gioca a due tocchi, è delizioso, fortissimo. Non ne vedo così forti in quel ruolo oggi in Europa”