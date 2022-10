Fagioli salva Allegri: è 0-1 tra Lecce e Juve

È 0-1 tra Lecce e Juve nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri vincono in modo risicato una partita sofferta fino alla fine contro i pugliesi allo stadio Via del Mare. Match che viene deciso da un gol di Nicolò Fagioli al 73esimo minuto di gioco. La Juve sale momentaneamente al sesto posto a quota 22 punti in classifica in attesa di Inter e Udinese che potrebbero effettuare il controsorpasso ai danni dei bianconeri. Il Lecce di Marco Baroni, invece, resta al 17esimo posto a quota 8 punti in classifica.

Factory della Comunicazione

LECCE (4-3-3),: Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin (15′ st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (42′ st Rodriguez); Strefezza (37′ st Di Francesco), Ceesay (37′ st Colombo), Oudin (15′ st Banda). A disp.: Bleve, Pezzella, Tuia, Dermaku, Umtiti, Persson, Helgason, Bistrovic, Cetin, Listkowski. Allenatore: Baroni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie (1′ st Fagioli), Miretti (17′ st Kean), Rabiot; Soulè (39′ st Bonucci), Milik. Kostic (27′ st Iling). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Compagnon. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORE: 28′ st Fagioli (J)

NOTE: Ammoniti: Ceesay, Pongracic, Di Francesco (L); Miretti, Cuadrado, Milik, Gatti, Iling (J). Recupero: 1′ pt, 5′ st.