Doccia gelatissima per il Liverpool. I Reds perdono 2-1 in casa con il Leeds nella 14ª giornata di Premier League. La squadra di Kloop passa in svantaggio con Rodrigo al 4′ min ma riesce a pareggiarla con Salah dieci minuti dopo. All’89’ min però arriva la doccia fredda con Summerville, che gela Anfield e da la vittoria al Leeds. Il Liverpool rimane fermo al nono posto in classifica ma soprattutto con tanti problemi a pochi giorni dalla sfida con il Napoli

