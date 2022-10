DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Sassuolo (29/10/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

Arbitro: Rapuano; Ass1: Baccini: Ass2: Schirru; IV: Perenzoni; VAR: Marini; AVAR: Longo

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà il Sassuolo per la dodicesima di campionato. Gli azzurri punteranno alla tredicesima vittoria di fila tra l’Italia ed Europa, dovranno fare a meno di: Sirigu e Rrahamani per infortunio. In casa neroverde invece c’è di: Muldur, Defrel e Berardi, però punteranno ad affrontare la capolista a viso aperto. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco