DAZN – Spalletti: “Concesso un po’ troppo, ma complimenti alla squadra per questo filotto”

Luciano Spalletti a fine gara è ai microfoni di Dazn: “Io credo che a questa squadra occorre fare un applauso per il filotto di risultati, perchè più passano le giornate, più gli avversari preparano con cura le gare contro di noi. Secondo me oggi abbiamo concesso troppo, forse per la nostra disponibilità e per lo sviluppo della partita. Abbiamo fatto subito gol, raddoppiato. Forse è fisiologico, ma in alcuni episodi non ho visto la puntualità e la precisione di sempre. Bisogna sempre avere lo stesso atteggiamento, la stessa mentalità, perché poi un risultato che cambia permette agli altri di rimontarti addosso. Questi ragazzi sono veri professionisti, si divertono, ma allo stesso tempo vogliono andare a caccia di un obiettivo. Si allenano sempre con grande attenzione a qualità, questa è la chiave di tutto. Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto, è un bravissimo ragazzo, anche stasera ha rincorso il suo avversario. I miei meriti non riconosciuti? Non vedo quale sia il problema, ognuno merita quello che ha dimostrato, In generale c’è chi usufruisce di una stampa migliore, chi peggiore, dipende dai rapporti che si hanno con chi le cose le scrive. Non ho tempo disponibile per avere altri rapporti. A Bergamo gara difficile, forse ha più importanza perché da lì escono in pochi con risultati positivi. Bisogna essere più bravi di quello che di solito si fa.”

