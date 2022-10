Victor Osimhen, autore di una tripletta. la prima in Italia, a fine gara è ai microfoni DAZN: “Prima tripletta in Italia…Faccio i complimenti alla squadra, ma sono contentissimo per i gol e voglio godermi tutto questo. Sono contento di essere tornato bene dopo l’infortunio, io cerco di ripagare la fiducia che mi viene data, ma dopo essere stato fuori non è mai facile. Ovviamente la dedica è per mia figlia, ogni volta che segno penso a lei, è la mia vita”

