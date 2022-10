DAZN – Dionisi: “Il Napoli ha meritato, tutti soffrono Osimhen”

L’allenatore del Sassuolo, Dionisi, a fine gara è ai microfoni DAZN: “Ha vinto chi meritava di vincere, mi dispiace perchè comunque nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, non dico per riprendere la partita, ma per rimanere in partita. Il Napoli è forte, ha vinto con merito, ma noi non siamo stati capaci di segnare per demeriti nostri. Tutti soffrono l’attacco alla profondità di Osimhen, mi sembra scontato, oggi. Mi dispiace di aver finito la gara in dieci, ecco, sulla gestione dei cartellini non sono d’accordo. Ovvio, che sto parlando dopo una sconfitta per 4-0, ma la squadra non mi è dispiaciuta, al momento con il Napoli è così. Venire a Napoli a fare partita è impossibile, forse con un po’ più di lucidità si poteva evitare di sbagliare quanto sbagliato, per esempio il terzo gol preso su rimessa laterale. Ma con il Napoli si può andar sotto…”

