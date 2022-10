CENTROCAMPO – Spalletti ha preso la sua decisione su Lobotka

Oggi al “Maradona”, dove prima del match si celebrerà il “Pibe de Oro” che domani avrebbe compiuto 62 anni, si giocherà Napoli-Sassuolo, per la dodicesima giornata di campionato. In casa azzurra mister Spalletti dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta il Corriere dello Sport, in un primo momento si era pensato di far rifiatare a Lobotka, ma visto l’importanza del match contro i neroverdi, lo slovacco alla fine scenderà in campo. Ai lati Zielinski e il ballottaggio tra Anguissa e Ndombele. Quest’ultimo verrà sciolto solo a poche ore dalla gara.

