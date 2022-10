Ceci: “Da tifoso, mi porto dietro il sogno scudetto da tanti, troppi anni. Oggi tutti ad onorare Diego”

Stefano Ceci, ex manager di Diego Maradona, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Napoli primo in classifica? Da tifoso, mi porto dietro il sogno scudetto da tanti, troppi anni. Questa squadra, oggi, trasmette grandi emozioni in campo ma anche un senso di serenità ai suoi sostenitori. Quando vai allo stadio oppure la segui in Tv da casa, te la puoi godere in tranquillità perché sai già che darà il massimo. E anche chi subentrerà a partita in corso, farà il proprio dovere fino in fondo. Questo Napoli di Spalletti ha quasi cancellato del tutto quel senso di sofferenza che noi napoletani abbiamo sempre avvertito approcciandoci alla nostra squadra del cuore. Oggi si va allo stadio per seguire il Napoli con lo stesso stato d’animo di quando si va a teatro. Oggi, prima di Napoli-Sassuolo, alle ore 13.30, nello stadio che porta il suo nome, ricorderemo Diego che il 30 ottobre avrebbe compiuto 62 anni. Una volta Maradona disse che sognava di giocare una partita in uno stadio pieno di bambini. Ecco, oggi ce ne saranno tantissimi sul terreno di gioco, provenienti da zone difficili del nostro territorio, che insieme a molti suoi ex compagni omaggeranno il grande Diego. Ci sarà anche Clementino. Invito i tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita ad entrare nello stadio il prima possibile per vivere tutti insieme un momento che, ne sono sicuro, sarà emozionante».