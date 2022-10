Bargiggia: “Il Napoli raggiunge l’accordo per i rinnovi di Lobotka e Anguissa”

Il Napoli continua a vincere, oggi al Maradona ha messo da parte altri tre punti, battendo il Sassuolo per 4-0. Intanto pero, come sottolinea Paolo Bargiggia su Twitter, il club azzurro mette in cassaforte due rinnovi importanti. “Mentre vola in campo, il Napoli raggiunge anche l’accordo per i rinnovi di Lobotka e Anguissa: per entrambi, contratto fino al 2027 con eventuale opzione pro club ancora da stabilire. Lobotka guadagnerà 2.5 mln a stagione più 200 mila euro di bonus. Anguissa 2.7 mln +bonus”.

