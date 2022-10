Bagni: “Se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto, anche Diego sarebbe felice da lassù”

Salvatore Bagni, ex azzurro, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Se dovesse vincere lo Scudetto, sono certo che Diego sarebbe felice da lassù. Non solo per il trionfo ma anche perché questa squadra esalta l’estetica. Si esprime in modo perfetto ed è piena di giovani. Vista la ricostruzione estiva, sarebbe una sorpresa al pari del Leicester. Anche noi all’epoca non eravamo favoriti, ma avevamo Maradona e reduci dal terzo posto. Ora vedo una coralità diversa”.

