WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Lyon 1-1, le parole dei protagonisti del pari contro le campionesse

Ieri pomeriggio all’Allianz Stadium la Juventus ha affrontato le campionesse del Lyon per la fase a gironi della Women Champions. Le transalpine sbloccano la gara con Horan che sfrutta al meglio la non perfetta uscita di Peyraud-Magnin. Dopo aver sfiorato il pari con Bonansea e Grosso nel primo tempo, l’1-1 arriva su autorete di Malard. Un punto che fa morale per le bianconere che al prossimo turno sfiderà l’Arsenal dell’ex Hurtig. A fine gara le parole dei protagonisti.

Joe Montemurro (coach Juventus Women): «Potevamo fare di più perchè siamo stati noi a permettere al Lione di entrare in partita, ma alla fine abbiamo portato a casa un punto contro la squadra più forte del mondo. Questo girone è complicato, con tante squadre forti, ed è per questo motivo che oggi avremmo voluto portare a casa i tre punti. È stata una partita intensa, in un periodo fitto di impegni, di conseguenza è giusto dare valore a questo pareggio nonostante ci sia un po’ di rammarico come detto».

Barbara Bonansea (centr. Juventus Women): “Abbiamo giocato una buona partita, ma siamo uscite dal campo un po’ dispiaciute perchè la sensazione è che avremmo potuto anche vincerla. Nel complesso penso che abbiamo giocato un buon match, anche grazie al contributo delle compagne che sono entrate a gara in corso portando una ventata di freschezza alla manovra. Alla fine, però, dobbiamo essere soddisfatte perchè abbiamo pareggiato con le campionesse d’Europa in carica. Adesso la testa si sposta sul campionato e sul prossimo impegno contro la Fiorentina. Usciamo da questa gara con ancora più consapevolezza nei nostri mezzi, dimostrando grande personalità. Per di più giocare all’Allianz Stadium è un valore aggiunto importante. Da juventina è sempre emozionante giocare in uno stadio splendido come questo”

Julia Grosso (centr. Juventus Women): “Penso che sia un punto importante quello di questa sera, un pareggio che alimenta la nostra fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. È chiaro che c’è un po’ di rammarico perchè una volta raggiunto il pareggio avremmo voluto i tre punti, ma abbiamo dato continuità alla vittoria contro lo Zurigo. Dobbiamo continuare così, con l’obiettivo di migliorare partita dopo partita”.

Cecilia Salvai (dif. Juventus Women): “Con un po’ di cattiveria in più, forse, avremmo potuto essere a 6 punti in classifica in questo momento. Una vittoria e un pareggio sono un buon punto di partenza in vista delle prossime quattro partite. Siamo arrivate un po’ stanche a questo appuntamento, ma la Champions riesce a farci tirare fuori energie in più. Per me tornare in campo all’Allianz Stadium è stato molto bello, per di più dopo quasi un anno dall’ultima volta. Le sensazioni sono positive e sono orgogliosa di tutte le mie compagne”.

Juventus – Olympique Lyonnais 1-1

Allianz Stadium, Torino

Marcatori: 22’ pt Horan (L), 4′ st Aut. Malard (J)

Juventus: Peyraud, Lenzini (30’ st Nilden), Salvai (Cap), Sembrant, Boattin, Pedersen (40’st Cantore), Gunnarsdottir (23’ st Caruso), Grosso, Bonansea (23’ st Bonfantini), Girelli, Beerensteyn (23’ st Cernoia). A disposizione: Aprile, Gama, Rosucci, Lundorf, Zamanian, Duljan, Forcinella. Allenatore: Joseph Montemurro.

Olympique Lyonnais: Endler, Renard (Cap), Bacha, Henry, Le Sommer (18’ st Bruun) Egurrola (41’ pt Sombath), Van De Donk, Cascarino (36’ st Morroni), Cayman, Horan, Malard. A disposizione: Paljevic, Holmgren, Jaurena, Gilles, Benyahia, Becho, Mendy. Allenatore: Sonia Bompastor.

Arbitro: Huerta De Aza

Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso, Eliana Fernandez Gonzalez

IV Ufficiale: Zulema Gonzalez

Ammoniti: 20’pt Egurrola (L), 4’ st Van de Donk (L), 33’st Bruun (L), 35’ Bacha (L).

Prossimo impegnoCampionato Serie A Tim, 8° giornata

Juventus – Fiorentina

Domenica 30 ottobre, ore 12.30, Stadio “Ale & Ricky”, Vinovo (TO)

