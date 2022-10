Domani alle 15,00 il Napoli tornerà in campo per la dodicesima giornata di campionato di Serie A, affrontando il Sassuolo al Maradona. Sky Sport ipotizza gli uomini che Spalletti sceglierà di schierare dal primo minuto. Innanzi tutto dovrebbe tornare Zielinski a centrocampo, che contro i Rangers invece è entrato a gara in corso. In attacco il tridente sarà formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Anguissa.

