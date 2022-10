S. Ceci, ex manager Maradona: “Tornelli aperti prima, per omaggio a Diego”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Armando Maradona: “I tornelli saranno aperti anche 30 minuti prima del solito, perché alle 13.30 ci sarà un evento in omaggio a Diego Armando Maradona. L’evento è stato organizzato da me e dal Calcio Napoli, in onore di quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego, anche se cade nel giorno prima del 30 ottobre. Ho premuto molto per avere con noi tanti bambini, arriveranno sia dal Parco Verde di Caivano che dalla Sanità per accompagnare questo evento. Ci sarà una coreografia dedicata e rivedremo la statua che il sottoscritto ha donato al Calcio Napoli.

La statua farà il giro di campo accompagnata da tutti i bimbi presenti. Abbiamo invitato tutte le istituzioni, speriamo siano con noi anche De Luca e Manfredi. Sarà premiato Edo De Laurentiis e poi saranno presenti anche tanti ex compagni di squadra, che nella sera omaggeremo con un pensiero di Maradona nei loro confronti.

Il ricordo più bello di Diego? L’ho vissuto come pochi, posso essere felice di questo. Victor Hugo Morales mi disse: “Stefano tu hai avuto la fortuna di godertelo più di tutti…”. Diego mi manca nel quotidiano, non lo dimenticherò mai e lo porterò sempre al mio fianco.

Cosa avrebbe detto a Diego a questo Napoli e Spalletti? Finalmente allo stadio si va tranquilli e distesi, il Napoli è un’opera d’arte. Si è tornato come trent’anni fa. Sarebbe stato felicissimo anche per il Cholito Simeone”.

Fonte: Radio Punto Nuovo