Richiesta non accolta, Monza/Bologna si giocherà regolarmente

“La squadra è sotto shock per Pablo Marí, ho chiesto il rinvio di Monza-Bologna”, aveva dichiarato Adriano Galliani in mattinata. Il difensore, infatti, è rimasto coinvolto e ferito nell’ aggressione avvenuta nel supermercato ad Assago. La proposta, dopo una lunga consultazione, non è stata accolta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Monza-Bologna si giocherà regolarmente. Il fischio d’inizio sarà lunedì 31 ottobre alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. Il motivo del mancato rinvio è dovuto all’assenza di date disponibili per giocare la partita.

