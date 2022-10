ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Per il Napoli femminile due trasferte insidiose”

Nel corso di One Station Radio, durante l’insert “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Si è disputata la Champions Women questa settimana, il bilancio è nettamente positivo. La Roma perdeva 2-0, ma ha completato la rimonta nel finale ed ha vinto 4-3. Anche la Juve ha avuto un impegno difficile, eppure ha pareggiato 1-1 con il Lyone, campione in carica del torneo. C’è un po’ di rammarico, perché quella gara poteva anche essere vinta, ma è stato conquistato un punto importante per la classifica. Per quanto concerne la Serie A Femminile, questo fine settimana si disputeranno partite interessante come il big match Fiorentina-Inter. Il Pomigliano giocherà con il Milan, sarà una sfida complicata, ma ci auguriamo che l’ultima vittoria possa dare slancio per proseguire verso l’obiettivo salvezza. Anche Como-Sassuolo sarà una gara interessante, entrambe le squadre potrebbero risollevarsi in classifica con una vittoria”. E il Napoli Femminile? “Nell’ultimo turno ha trionfato 4-0 con la Ternana. Dovrà affrontare Torres e poi il Cesena in trasferta. Due impegni estremamente delicati, ci auguriamo che le azzure proseguino la loro striscia positiva. Sono ancora imbattute con la Lazio”.

La Redazione