Napoli-Lobotka, ecco quando verrà annunciato il rinnovo. A seguire un’altra trattativa

In casa Napoli ci si concentra sue due obiettivi, il campo e a seguire i rinnovi. Sul secondo argomento, è fatta per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha firmato un contratto, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, fino al 2028 con un ingaggio di 3 milioni. L’annuncio dovrebbe arrivare prima che iniziano i Mondiali. Nel corso della manifestazione che si svolgerà in Qatar, invece ci sarà la trattativa per il rinnovo per un altro anno a Giovanni Di Lorenzo. Insomma si costruiscono le basi per il futuro.

Factory della Comunicazione

La Redazione