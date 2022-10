Napoli, la fiera dei record, numeri e obiettivi

Il Napoli sta migliorando gara dopo gara portando a casa vittorie e record che non fanno altro che aggiungere certezze e forza, come scrive oggi il Corriere dello Sport. E allora, la fiera degli aggettivi: Napoli spettacolare, spaziale, internazionale, speciale, straripante, dominante. Ma si, s’è detto di tutto da quando è cominciata la cavalcata che tra la Lazio e il bis con i Rangers ha finanche riscritto la storia: dodici vittorie consecutive tra la Serie A (7) e la Champions (5) sono un record nella storia del club. E per la verità non era mai anche accaduto di conquistare la qualificazione agli ottavi di coppa con due giornate di anticipo. E ancora: il Napoli è l’unica squadra d’Europa a comandare ovunque da imbattuta – campionato e girone europeo – con il miglior attacco: 46 gol complessivi, 26 e 20, e 16 marcatori diversi. L’ultimo, il debuttante di Champions di nome Ostigard, ha tra l’altro realizzato la rete numero 100 del Napoli nella competizione. Sin da quando si chiamava Coppa dei Campioni: se anche gli esordienti lasciano tracce del genere, beh, qualche domanda bisogna cominciare a porsela.

