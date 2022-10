Missione primato nel girone, obiettivo urna più benevola!

L’importanza di chiudere il girone al primo posto per il Napoli, riguarda l’urna, ovviamente. Il primato nel girone dovrebbe renderla più benevola. Ultima gara a Liverpool, i reds per conquistare il primato del girone dovrebbero vincere con 4 gol di scarto.

Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea, tre squadre tra quelle accreditate ad arrivare fino in fondo nella manifestazione e che gli azzurri, a questo punto, eviteranno. Sono infatti già aritmeticamente certe del primato, tre squadre tra quelle accreditate ad arrivare fino in fondo nella manifestazione e che gli azzurri, a questo punto, eviteranno.

A queste potrebbe aggiungersi il Psg che è in testa a pari punti (11) con il Benfica, ma con la migliore differenza reti e il Real Madrid che comanda il girone e nell’ultimo turno affronterà il Celtic in casa. I

l Tottenham di Conte comanda nel girone D con 8 punti, ma che non è ancora certo di chiudere in testa perchè nel raggruppamento si risolverà tutto all’ultima giornata. L’altro dubbio riguarda il girone B per decidere primo e secondo posto: in testa al girone c’è il Bruges con 10 punti, poi il Porto a 9, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti.

In caso di arrivo al primo posto, quindi, per il Napoli l’accoppiamento sarebbe più agevole, evitate tutte le big che arriveranno prime, più le italiane Milan ed Inter. L’unica seconda già certa è il Borussia Dortmund. Il Lipsia al momento sopravanza lo Skakhtar di 3 punti che però in caso di vittoria nello scontro diretto dell’ultima giornata chiuderebbe in seconda posizione. Un’altra possibile avversaria sarà il Bruges o il Porto, un’altra il Benfica (o il Psg se i portoghesi dovessero operare il sorpasso all’ultima giornata) e una tra Tottenham, Sporting Lisbona, Eintracht Francoforte o Marsiglia.