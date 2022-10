Lobotka-Napoli, summit per il rinnovo: contratto fino al 2027

Il grande rilancio di Stanislav Lobotka passa anche dal rinnovo: il centrocampista slovacco e il Napoli avevano trovato due settimane fa la bozza d’accordo per la firma fino al 2027 – e opzione per il 2028 – con aumento d’ingaggio e bonus tra la firma e le prestazioni. leri a Castel Volturno un altro incontro tra le parti. Con il rinnovo, da firmare in questi giorni come da programma, Lobotka emulerà il connazionale Hamsik, legandosi all’azzurro per larga parte della carriera. Lobotka è uno che gioca sempre. Ma ci sono altri punti fermi.

Factory della Comunicazione

Fonte: ilmattino