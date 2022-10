Live – Juan Jesus a Kiss Kiss: “Siamo una famiglia, conta la squadra”

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue parole:

“Ho sempre fatto il mio dovere nella mia carriera.

Siamo una famiglia, conta fare risultato. Contro i Rangers chi è entrato ha fatto benissimo. In Champions abbiamo fatto un grande percorso, ci davano tutti per spacciati ma abbiamo dimostrato in campo la nostra forza. Andiamo ad Anfield per vincere e arrivare primi nel girone.

Non posso dire che il Napoli è la squadra più forte in cui ho giocato, alla Roma anche eravamo molto forti con Manolas, Totti e tanti altri campioni. Sono anni diversi, ma due buone squadre.

Kim è fortissimo tecnicamente. Il direttore è stato molto bravo a pescarlo. Vincere gli scontri diretti in un campionato così è importante, contro la Roma abbiamo fatto una grande partita.

Siamo pronti per per il Sassuolo, sono tante partite ravvicinate ma faremo del nostro meglio. La squadra è pronta.Siamo un grande gruppo, ma anche l’anno scorso lo eravamo. Abbiamo ancora tanto da fare, ci sono le ultime partite e poi la sosta. Siamo pronti a dare il 100%.

Ora testa al Sassuolo per i 3 punti, poi a Bergamo sarà difficile ma pensiamo un passo alla volta.

Come sta Anguissa? Sta bene, sta bene.

Ho tante aspettative sul Brasile per il Mondiale. Hanno una squadra fortissima in tutti i reparti.

Oggi non conta avere una certa età per avere esperienza. Nel calcio si diventa prima uomini anche con la famiglia. Quando cresci e soffri ti crei personalità”.

Il saluto finale: “Jamm Ja e Forza Napoli Sempre”