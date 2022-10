Dopo il successo (il quinto) in Champions e alla vigilia della gara casalinga con il Sassuolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel consueto salottino che ospita un azzurro, ci sarà il difensore brasiliano Juan Jesus. L’appuntamento è per domani verso ora di pranzo, al termine dell’ allenamento per i calciatori, per parlare con uno dei protagonisti del momento della squadra azzurra e delle possibili insidie della prossima gara. IlNapolionline vi aggiornerà in tempo reale.

