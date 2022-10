La definizione di Spalletti sul coreano: “UN ANIMALE”. I dettagli sul suo contratto

Si sprecano i complimenti, arrivano da tutti, a cominciare da Spalletti che dopo la gara vinta contro i Rangers lo ha definito «un animale» perché «ha una forza d’impatto e una frequenza di gambe incredibile», sensazione confermata anche da chi è stato per anni padrone di quel ruolo come Chiellini che, dopo aver ammesso di non conoscerlo, ha fatto i complimenti a Giuntoli: «Non pensavo fosse possibile sostituire Koulibaly, invece Kim ci è riuscito con grande personalità». Qualcuno va oltre e si sbilancia, come Capello per cui «Kim è già più forte di Koulibaly» entrando, prima di altri, nel vortice di paragoni spesso scomodi ma che danno il senso della grandezza di un’operazione della quale si parlerà per anni. Giuntoli l’ha strappato alla concorrenza del Rennes (ma piaceva anche all’Inter) pagando i venti milioni della clausola al Fenerbahçe, per ora è stato blindato con un’altra clausola da 50 valida solo per l’estero ed esercitabile per i primi quindici giorni del mese di luglio 2023.

Fonte: CdS