Il Napoli si prende l’Europa: nessuno meglio degli azzurri

Insieme al PSG, il Napoli è l’unica squadra imbattuta sia in Europa che in campionato, ma, a differenza dei parigini, ha racimolato 15 punti in 5 partite: un percorso netto, perfetto degli uomini di Spalletti, che ha creato una macchina da gol impressionante capace di segnare 20 gol in 5 partite, meglio di tutte le altre. A sbalordire è anche la varietà dei marcatori: con Ostigard siamo arrivati all’undicesimo marcatore diverso nella competizione europea e i gol nascono tutti da situazioni diverse, come il taglio in verticale di Simeone sul pallone perfetto di Di Lorenzo, il colpo di testa dell’argentino sul sesto assist stagionale di Mario Rui e la girata di testa del norvegese all’esordio in Champions. Il gol di Ostigard rimarrà nella storia: è il 100 siglato dal Napoli nella competizione.

Fonte: Il Mattino