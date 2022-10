Il Napoli europeo meglio delle ultime due vincitrici della Champions

Il Napoli in Champions League sta facendo meglio di Manchester City (11 punti), Chelsea e Real Madrid, le ultime due vincitrici che hanno perso almeno una volta in questa fase della competizione. Il cammino degli azzurri è stato esaltante e una dimostrazione di forza e maturità con un gruppo che ha presentato sempre qualche volto nuovo, in ultimo contro i Rangers: sei cambi rispetto alla partita contro la Roma, due gol nei primi 15 minuti a mettere già in cassaforte il risultato per poi gestirlo e infine la prima gioia azzurra di Ostigard. Ah, tutti e tre i gol sono venuti da new entry dell’undici titolare. Squadra che vince non si cambia? Squadra che vince cambia, ma la qualità del gioco resta invariata.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino