I numeri del Cholito per preparare le valige, destinazione Qatar

Straordinari i suoi numeri: 6 reti in 367 minuti, 4 in coppa e 2 in campionato; ovvero, la media di un gol ogni 61,16 minuti. Di cui 4 partendo dalla panchina, considerando che è stato titolare soltanto nelle due con i Rangers: professionalità, sacrificio, talento. In Champions, tra l’altro, ha segnato quanto Messi, Sané e Jack e incalza Salah e Mbappé (6 gol), Haaland e Lewandowski (5). Per la cronaca: Jack e Osimhen hanno fatto centro 5 volte rispettivamente in 776 e 640 minuti, e qualcosa vorrà pur dire. Il Cholito vive per il gol e lo annusa. Lo tormenta. Eppure lontano dal campo è un tipo pacato, uno che crede nel potere della meditazione e nelle voci di dentro. “Una voce interiore mi ha detto di venire a Napoli”, raccontò una volta. Che amica. Che maga. A proposito: che si dice in Qatar? Vamos.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS