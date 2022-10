G. Padovan, giornalista: “Ha forgiato una squadra capace di fare benissimo anche con…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Il rinvio di Monza-Bologna è doveroso, anche se sarà difficile trovare una data. È un fatto tragico e sconvolgente, però, e credo che il rinvio alla fine verrà concesso al club di Galliani e Berlusconi. Quello che è successo non ha precedenti. Napoli-Sassuolo? La difficoltà verrà propria da questo momento strepitoso. Non bisogna credere che ci vorrà poco per battere il Sassuolo. Chiunque affronta il Napoli, oggi, dà tutto: tutti vogliono batterla e fare bella figura. Spalletti ha forgiato una squadra capace di fare benissimo anche con tanti cambi in campo. Bisogna tenere l’euforia, ma Spalletti sa come. Kim o Koulibaly? Non è difficile scegliere ormai, scelgo Kim… Ormai chi si ricorda più dei vari Ospina, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz… Napoli anche ha già scelto. Eppure quando arrivò Kim ci furono commenti scettici sul suo valore, invece è un grandissimo calciatore. Spalletti lo ha cresciuto e reso prontissimo. Tutti i nuovi acquisti sono diventati fondamentali grazie a Luciano”.

Fonte: Radio Punto Nuovo