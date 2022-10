(Formazioni) Napoli-Sassuolo: sorpresa a centrocampo per gli azzurri. In forte dubbio Berardi

Domani pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà il Sassuolo, per la dodicesima giornata di campionato. Per gli azzurri l’occasione di confermarsi saldamente al primo posto in classifica. Mister Spalletti, potrebbe far rifiatare Lobotka a centrocampo, spazio a Ndombele, ai lati Anguissa e Zielinski. In attacco invece ritorneranno Lozano, Osimhen e Kvaratskelia. In difesa infine Juan Jesus favorito su Pinamonti. Per i neroverdi in forte dubbio Berardi, Ceide in vantaggio rispetto a Traore. A centrocampo ritornerà dal primo minuto Maxime Lopes.

Factory della Comunicazione