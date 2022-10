F. Per, ex allenatore Sassuolo: “Vanno fatti i complimenti lui ed al suo staff”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Per, ex allenatore del Sassuolo: “L’assenza di Berardi sarà pesantissima, così come sono mancati molto anche calciatori come Defrel e Traorè. Davanti il Sassuolo non riesce a finalizzare con cinismo, ma qualche rientro domani al 100% potrebbe dare fastidio al Napoli. Gli azzurri sono una squadra bella e coinvolgente, sono una macchina perfetta. Anche con 6 cambi hanno dominato in Champions League, colpisce la mentalità vincente che hanno. E qui vanno fatti i complimenti a Spalletti e al suo staff. Come battere questo Napoli? Bella domanda (ride ndr)… È veramente difficile, forse serve più fortuna che altro. Una delle forze di questa squadra è il gruppo, giocatori come Simeone accettano il proprio ruolo o la staffetta. Spalletti? Ha fatto tantissimo nella sua carriera, speriamo questo possa essere il suo anno buono”.

Fonte: Radio Punto Nuovo