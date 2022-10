Champions League – Per confermare il primo posto tre sono gli scenari

. Ma quali sono i parametri determinati dall’Uefa per decidere le posizioni in caso di arrivo a pari punti?

Sì, perché la squadra di Luciano Spalletti può vincere o pareggiare per assicurarsi in automatico il vantaggio visti i 15 punti in classifica – contro i 12 del Liverpool al momento – Il Liverpool , per alimentare speranze di primo posto, deve battere gli azzurri con più di 3 gol di scarto. In caso di 3-0 dei Reds, visto l’equilibrio dei gol tra andata e ritorno (al Maradona era finita 4-1 per gli azzurri) si valuterà la differenza reti totale del girone e gli azzurri conservano un +16 mentre gli inglesi sono a +9 ora.