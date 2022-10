CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli Primavera in una settimana si giocherà i punti salvezza”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Domenica scorsa contro l’Atalanta il Napoli Primavera ha ottenuto un pareggio e nel finale ha sfiorato la vittoria con Giannini in due casi. Per la prima volta gli azzurrini sono usciti dalla sabbie mobili della zona play-out. In settimana invece sconfitti in Youth League contro i Rangers per 2-3, la miglior gara in stagione e non sono bastati i 2 gol di Spavone. Domani alle ore 13,00 ci sarà la sfida salvezza contro l’Udinese e tra più di una settimana la trasferta a Verona. Due gare da ottenere punti e dare uno scossone alla classifica. Lovelance? Ha fatto vedere contro il Napoli e non solo, di essere un gran bel giocatore, un 2006 forte fisicamente ed è già sul taccuino di mezza Europa, visto che c’erano a Cercola degli osservatori. Giocatore molto molto bravo”.

