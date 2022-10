Avv. Grassani sull’ammutinamento: “La società si attiverà per pignorare tutto ciò che è riconducibile ad Allan”

L’avvocato Mattia Grassani, legale della SSCN, ha parlato ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete, ritornando sull’argomento ammutinamento. “C’è quella frase, veramente volgare e grave, che disprezza la società: “devi dire a tuo padre che i 100 mila euro ve li potete mettere a quel posto. Non perderemo un giorno per agire, il calciatore ha fatto sapere che quella cifra difficilmente la vorrà pagare. Siamo pronti a partire per Dubai e se ci sarà qualcosa da pignorare non ci fermeremo, perché atteggiamenti come questi vanno perseguiti altrimenti questi personaggi non capiranno mai cosa sia il rispetto e il riconoscimento di chi ti ha dato tanto. La società si attiverà per pignorare tutto ciò che è riconducibile ad Allan”.

