Allegri: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, esprimendo parole di elogio per la altre big di Serie A. “Siamo alla 11esima giornata, parlare ora di Scudetto serve a poco. Dobbiamo rialzarci, essere eliminati dalla Champions è stata una batosta importante. Domani abbiamo l’opportunità di reagire, siamo indietro in classifica, gli altri stanno viaggiando, il Napoli sta facendo cose straordinarie, così come Milan, Lazio, Roma e Inter che stanno facendo cose importanti”.

